«В прошлый раз он меня избил, хочу отомстить». Норри — о матче с 18-летним Алькарасом

12-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри поделился ожиданиями от четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я чувствую себя хорошо физически, мне нравятся условия здесь, но в прошлый раз он меня полностью избил. Он один из лучших молодых открытий и действительно солидный в разных аспектах. Он выиграл турнир ATP-500 в начале этого года. Так что он уверен в себе, и это будет непросто, но я с нетерпением жду возможности отомстить ему», — приводит слова Норри официальный сайт ATP.

Матч Норри и Алькараса состоится завтра, 18 марта, в 4:00 мск. Победитель этой пары сразится с лучшим теннисистом из другого четвертьфинала между Рафаэлем Надалем и Ником Кирьосом.