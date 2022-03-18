Рублёв и Карацев не смогли выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Аслан Карацев не смогли пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде. На стадии четвертьфинала российский дуэт уступил Сантьяго Гонсалесу (Мексика) и Эдуарду Роже-Васслену (Франция) со счётом 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минут. За это время Карацев и Рублёв сделали 3 подачи навылет, допустили 4 двойные ошибки и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх попыток. На счет их соперников 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

За выход в финал турнира Гонсалесу и Роже-Васслену предстоит провести матч с победителем пары Уэс Колхоф (Нидерланды)/Ник Скупски (Великобритания) — Раджив Рам (США)/Джо Сэлисбери (Великобритания).