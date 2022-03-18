Рафаэль Надаль назвал критический момент в победном матче с Кирьосом в Индиан-Уэллсе

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над австралийцем Ником Кирьосом в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Надаль победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4.

«Я закончил второй сет, допустив несколько ошибок, и понимал, что начало третьей партии будет очень важным и, возможно, критическим для меня. Мне надо было не упустить первые два гейма. Затем ход матча вернулся в норму, и произойти могло что угодно.

Я решил чуть больше двигаться по корту, постараться изменить его позицию, чтобы он столкнулся с чем-то другим. Кажется, это сработало. Мне удавалось отлично действовать на приёме», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.