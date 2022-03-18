Ник Кирьос прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в четвертьфинале Индиан-Уэллса

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поражение от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Надаль победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4.

«Я чувствую, что хорошо сыграл. В первом сете я сделал всё, что планировал. Я сел со своим тренером — то есть с собой, — у меня был план, всё работало. В двух очках от победы в первом сете… Я не понимаю, как он вытащил тот гейм.

О таких матчах и мечтаешь в детстве. Играть на таких турнирах против Надаля, и вся эта шумиха вокруг… В других матчах такого нет. Когда мы встречаемся на корте, социальные сети сходят с ума», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.