Рафаэль Надаль опубликовал пост после выхода в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал новый пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм», после того как обыграл австралийского теннисиста Ника Кирьоса в четвертьфинале турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Надаль победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4.

«Рад вернуться в полуфинал здесь. И какая классная поддержка здесь от потрясающих болельщиков! Увидимся в субботу! Спасибо», — написал испанский спортсмен, прикрепив текст к своему фото.

Фото: «инстаграм» рафаэля надаля

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.

