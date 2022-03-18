Рафаэль Надаль опубликовал пост после выхода в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал новый пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм», после того как обыграл австралийского теннисиста Ника Кирьоса в четвертьфинале турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Надаль победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4.
«Рад вернуться в полуфинал здесь. И какая классная поддержка здесь от потрясающих болельщиков! Увидимся в субботу! Спасибо», — написал испанский спортсмен, прикрепив текст к своему фото.
Фото: «инстаграм» рафаэля надаля
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.
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