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Рафаэль Надаль повторил исторический рекорд Роджера Федерера

Рафаэль Надаль повторил исторический рекорд Роджера Федерера
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль повторил историческое достижение 20-кратного победителя ТБШ, другого экс-лидера мирового рейтинга, швейцарца Роджера Федерера. Надаль победил Ника Кирьоса в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США), и теперь у него, как и у Федерера, 953 победы на открытых кортах — то есть на любых соревнованиях, проводящихся не в зале.

Третьим по этому показателю идёт другой 20-кратный чемпион ТБШ, экс первая ракетка мира, серб Новак Джокович. На его счету 824 победы.

Лидеры по количеству побед на открытых кортах (мужчины)
1. Роджер Федерер (Швейцария) — 953 победы.
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 953.
3. Новак Джокович (Сербия) — 824.
4. Гильермо Вилас (Аргентина) — 814.
5. Джимми Коннорс (США) — 787.
6. Иван Лендл (Чехословакия, затем США) — 727.
7. Андре Агасси (США) — 702.
8. Мануэль Орантес (Испания) — 638.

Турнирная сетка Индиан-Уэллса (мужчины)
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