Кирьос извинился за то, что швырнул ракетку во время матча с Надалем

Австралийский теннисист Ник Кирьос принёс извинения за поведение в четвертьфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе (США) с испанцем Рафаэлем Надалем. Испанский теннисист одержал победу со счётом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4. По ходу матча Кирьос швырнул ракетку, едва не попав в болбоя. После этого его освистали фанаты.
«Я хочу извиниться перед этим мальчиком за то, что произошло в концовке. Это была случайность. Я был очень расстроен в концовке матча.
Моя ракетка отскочила удивительным образом. Я не пытался бросить её в сторону болбоя. Если кто-то знает этого парня, передайте ему, пожалуйста, мои извинения. Я рад, что с ним всё в порядке», — написал Кирьос в своём «инстаграме».
Позднее болбой вышел на связь с теннисистом и заявил, что не держит на него зла.
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