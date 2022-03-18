Тартакова: Рублёв сейчас не на самом пике формы, есть над чем работать

Софья Тартакова, PR-агент российского теннисиста Андрея Рублёва, прокомментировала выход спортсмена в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США).



«Андрей – топовый теннисист. Он много тренируется. Была проделана отличная работа в межсезонье. К сожалению, перед стартом этого теннисного года он заболел коронавирусом. Начинал этот год сразу с Australian Open. Не было подготовительных турниров. Должен был играть в ATP Cup, но не смог из-за болезни. В Австралии пришлось выступать практически с чистого листа. Поэтому был такой неудачный для его уровня результат. Физически было сложно восстанавливаться.



Сейчас это всё позади. Он постепенно набирал ход. Эмоциональные, тяжёлые матчи приносят плоды. Мы много с Андреем говорили о том, что даже если не получается игра на корте, и ты просто борешься – это даже важнее, чем когда ты проводишь просто какие-то фантастические матчи. Турниры в Роттердаме и Дубае как раз показали, что он может бороться, стиснув зубы. Поэтому неудивительно, что он так здорово сейчас играет в Индиан-Уэллсе. Конечно, он сейчас не на самом пике формы. Есть над чем работать. Но он уверен, сконцентрирован и знает, что делать на корте», — цитирует Тартакову «РБ Спорт».

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