Вудбридж: даже не могу описать, как низко упал Кубок Дэвиса

Бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж подверг критике организаторов Кубка Дэвиса из-за решения допустить Канаду в финальную стадию турнира. Ранее россиян исключили из числа участников соревнований. А место в финальной стадии досталось Канаде, получившей уайлд-кард. При этом канадцы ранее уступили в квалификации и упустили шанс выйти в финальную стадию. Именно этот факт вызвал недовольство Вудбриджа.
«Что за позор. Канада уже проиграла в этом году, но ей дали уайлд-кард и второй шанс. Это новое дно для нашего спорта. Я даже не могу описать, как низко упал этот турнир», — написал в своём «твиттере» Вудбридж.
Российская команда — действующий чемпион турнира. В финальной стадии Кубка Дэвиса её заменит сборная Сербии — наиболее рейтинговая команда из тех, которая уступила в полуфинале в 2021 году. Ранее Сербии дали уайлд-кард в финальную стадию турнира. А комитет решил передать уайлд-кард Канаде.
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