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Ник Кирьос опубликовал пост после поражения от Надаля в четвертьфинале Индиан-Уэллса

Ник Кирьос опубликовал пост после поражения от Надаля в четвертьфинале Индиан-Уэллса
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Австралийский теннисист Ник Кирьос оставил новый пост на своей странице в «Инстаграме», после того как потерпел поражение от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Надаль победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4.

«Отдохнули в пустыне. Подзарядились. Следующая остановка — Майами», — написал Кирьос, прикрепив текст к фото с Надалем.

Фото: «инстаграм» ника кирьоса

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является представитель Великобритании Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили.

Турнирная сетка
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