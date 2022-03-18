Мария Саккари: раньше я была слишком сурова с собой, а сейчас во мне живёт милое существо

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 7:5, 6:4.



«Я немного нервничала. Но затем у меня появилась уверенность в моей игре. Я знала, что смогу сделать брейк, что смогу вернуться в этот матч. После того, как я уступала 1:4, я начала отлично играть, отбивала все мячи, у меня появился шанс.



Раньше я была очень сурова по отношению к самой себе. Но сейчас я нахожусь в мире с собой. В моём теле и разуме уживается милое существо», — цитирует Саккари Neos Kosmos.



В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Саккари сыграет с испанкой Паулой Бадосой, которая переиграла россиянку Веронику Кудерметову.

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