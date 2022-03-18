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Ник Кирьос устроил перепалку с журналистом после поражения от Надаля в Индиан-Уэллсе

Ник Кирьос устроил перепалку с журналистом после поражения от Надаля в Индиан-Уэллсе
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Австралийский теннисист Ник Кирьос обменялся несколькими репликами с одним из журналистов на пресс-конференции, после того как потерпел поражение от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Надаль победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4.

Журналист спросил, помогло бы Кирьосу, если бы он иногда сосредоточивался на определённых моментах в матче с таким соперником, как Надаль.

Кирьос: ты раньше играл с Рафой?
Журналист: нет, конечно, нет.
Кирьос: так почему, почему ты спрашиваешь меня об этом?
Журналист: мне было интересно, смог бы ты…
Кирьос: нет, ты намекнул, что сегодня я был психически неуравновешенным или что-то в этом роде. Вот что ты имел в виду.
Журналист: не расслабляться мысленно…
Кирьос: как ты можешь об этом знать?
Журналист: не знаю, потому и спрашиваю.

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