Рафаэль Надаль отреагировал на поступок Ника Кирьоса, чуть не попавшего ракеткой в болбоя

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал поступок австралийского теннисиста Ника Кирьоса в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США). Кирьос в концовке матча с Надалем швырнул ракетку, и она чуть не попала в болбоя. После этого Ника освистали болельщики.

«Такие ситуации происходят всё чаще. ATP должна положить этому конец. В противном случае рано или поздно случится что-то серьёзное», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, Рафаэль Надаль победил Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4 и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, где его соперником станет соотечественник, Карлос Алькарас.