Надаль: Алькарас талантлив, он напоминает мне меня, когда мне было 18 лет
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Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира в Индиан-Уэллсе (США). Его соперником станет соотечественник Карлос Алькарас.
Напомним, что в прошлом году на турнире в Мадриде Надаль обыграл Алькараса со счётом 6:1, 6:2. Рафаэль отдал должное 18-летнему спортсмену.
«В плане карьеры Алькарас неудержим. У него есть все компоненты. Он очень эмоционален в игре, но скромен и много работает. Это хороший парень. Он напоминает мне меня, когда мне было 17-18 лет.
Это талантливый и физически одарённый игрок, это здорово. Я очень рад за него. Пусть он в ближайшие месяцы будет самым опасным соперником. Я желаю ему успехов, но в целом, а не в нашем матче», — цитирует Надаля TennisMajors.
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