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Халеп рассказала, что может стать залогом успеха в матче со Свёнтек

Халеп рассказала, что может стать залогом успеха в матче со Свёнтек
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Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от матча с полькой Игой Свёнтек в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Матч будет тяжёлым. Свёнтек — очень сильная соперница, которая демонстрирует стабильные результаты. Ожидаю непростую битву.

Я думаю, что та, кто лучше адаптируется к погодным условиям, получит серьёзное преимущество. Я всегда хорошо играла здесь, мне нравятся условия в Индиан-Уэллсе. Если поймаешь ритм, всё получается. Воздух здесь помогает, он придаёт моим ударам дополнительную мощь», — цитирует Халеп пресс-служба турнира.

Польская теннисистка в четвертьфинале обыграла американку Мэдисон Кис со счётом 6:1, 6:0. Действующей победительницей турнира является испанка Паула Бадоса.

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