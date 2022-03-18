Кирьос показал переписку с болбоем, в которого едва не попал ракеткой

Австралийский теннисист Ник Кирьос связался с болбоем, которого едва не ударил ракеткой во время матча с испанцем Рафаэлем Надалем на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Испанский теннисист одержал победу со счётом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4. По ходу матча Кирьос швырнул ракетку, едва не попав в болбоя. После этого его освистали фанаты.



Кирьос выложил скриншот переписки с парнем. Австралиец принёс извинения болбою, а тот дал понять, что не обижается на спортсмена. При этом парень попросил у Кирьоса в подарок его ракетку. Австралиец любезно согласился и пообещал приехать на стадион на следующий день, чтобы передать её.

Также Кирьос подчеркнул, что не хотел кидать ракетку в болбоя, а произошедшее стало случайностью.