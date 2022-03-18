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Кирьос показал переписку с болбоем, в которого едва не попал ракеткой

Кирьос показал переписку с болбоем, в которого едва не попал ракеткой
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Австралийский теннисист Ник Кирьос связался с болбоем, которого едва не ударил ракеткой во время матча с испанцем Рафаэлем Надалем на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Испанский теннисист одержал победу со счётом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4. По ходу матча Кирьос швырнул ракетку, едва не попав в болбоя. После этого его освистали фанаты.

Кирьос выложил скриншот переписки с парнем. Австралиец принёс извинения болбою, а тот дал понять, что не обижается на спортсмена. При этом парень попросил у Кирьоса в подарок его ракетку. Австралиец любезно согласился и пообещал приехать на стадион на следующий день, чтобы передать её.

Также Кирьос подчеркнул, что не хотел кидать ракетку в болбоя, а произошедшее стало случайностью.

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