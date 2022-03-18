Алькарас: буду наслаждаться матчем с Надалем, не каждый день играешь со своим кумиром

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от полуфинала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Его соперником станет соотечественник Рафаэль Надаль.



«С Рафой очень тяжело играть, но в то же время от матча получаешь удовольствие. Я буду наслаждаться этой встречей. Не каждый день играешь со своим кумиром.



Я буду очень рад, даже если проиграю. Но, конечно, я полностью сосредоточен на том, чтобы сыграть в свой лучший теннис и использовать шансы.



Помню, что прошлый раз во время матча с ним я сильно нервничал. Но с тех пор мы несколько раз вместе тренировались, я его лучше знаю и понимаю, как лучше играть», — цитирует Алькараса France24.

Сам Надаль заявил, что Алькарас напоминает ему самого себя.