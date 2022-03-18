Роджер Федерер решил пожертвовать $ 500 тыс. украинским детям

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил, что пожертвует $ 500 тыс. украинским детям через свой благотворительный фонд.

«Моя семья и я в ужасе от картин с Украины. Сердце разрывается от того, насколько ужасно всё это влияет на невинных людей. Мы поддерживаем мир.

Мы предложим помощь детям с Украины, которые в этом нуждаются. Более 6 млн украинских детей в настоящее время не ходят в школу. Мы понимаем, что сейчас важно дать им доступ к образованию. Посредством фонда мы отправим $ 500 тыс. в War Child Holland, чтобы украинские дети могли продолжать учиться», — написал Роджер Федерер на своей странице в социальной сети «Твиттер».