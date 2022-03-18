Роджер Федерер решил пожертвовать $ 500 тыс. украинским детям
Поделиться
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил, что пожертвует $ 500 тыс. украинским детям через свой благотворительный фонд.
«Моя семья и я в ужасе от картин с Украины. Сердце разрывается от того, насколько ужасно всё это влияет на невинных людей. Мы поддерживаем мир.
Мы предложим помощь детям с Украины, которые в этом нуждаются. Более 6 млн украинских детей в настоящее время не ходят в школу. Мы понимаем, что сейчас важно дать им доступ к образованию. Посредством фонда мы отправим $ 500 тыс. в War Child Holland, чтобы украинские дети могли продолжать учиться», — написал Роджер Федерер на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Комментарии
- 18 марта 2022
-
16:31
-
15:03
-
13:40
-
12:04
-
12:00
-
11:34
-
11:30
-
10:58
-
10:56
-
10:49
-
10:11
-
09:58
-
09:25
-
09:04
-
08:30
-
07:42
-
07:37
-
03:59
-
02:17
-
00:28
- 17 марта 2022
-
23:33
-
22:47
-
20:57
-
17:57
-
16:05
-
13:31
-
13:00
-
12:49
-
12:28
-
12:00
-
11:54
-
11:34
-
11:27
-
11:00
-
10:56
Партнерский контент