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Три полуфиналиста «Мастерса» в Индиан-Уэллсе имеют продолжительные победные серии

Три полуфиналиста «Мастерса» в Индиан-Уэллсе имеют продолжительные победные серии
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Три известных на данный момент полуфиналиста турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе – испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, а также россиянин Андрей Рублёв – имеют продолжительные победные серии в сезоне-2022. У Надаля она составляет 19 матчей, у Рублёва – 13, у Алькараса – 10.

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе победная серия одного из испанцев обязательно прервётся, так как четвёртый сеяный Надаль и 19-я ракетка соревнований Алькарас встретятся друг с другом. Соперник седьмого сеяного Рублёва станет известен сегодня позднее. За выход в финал россиянин сыграет с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем и 20-м сеяным американцем Тейлором Фритцем.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится в воскресенье, 20 марта.

Чёртова дюжина Андрея Рублёва. Он продлил победную серию и вышел в 1/2 финала «Мастерса» Чёртова дюжина Андрея Рублёва. Он продлил победную серию и вышел в 1/2 финала «Мастерса»
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