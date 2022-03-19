Три полуфиналиста «Мастерса» в Индиан-Уэллсе имеют продолжительные победные серии

Три известных на данный момент полуфиналиста турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе – испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, а также россиянин Андрей Рублёв – имеют продолжительные победные серии в сезоне-2022. У Надаля она составляет 19 матчей, у Рублёва – 13, у Алькараса – 10.

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе победная серия одного из испанцев обязательно прервётся, так как четвёртый сеяный Надаль и 19-я ракетка соревнований Алькарас встретятся друг с другом. Соперник седьмого сеяного Рублёва станет известен сегодня позднее. За выход в финал россиянин сыграет с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем и 20-м сеяным американцем Тейлором Фритцем.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится в воскресенье, 20 марта.