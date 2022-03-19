Американец Фритц стал соперником Рублёва по полуфиналу турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся матч 1/4 финала одноимённого теннисного турнира категории Masters, в котором сошлись 22-летний серб Миомир Кецманович (61-й номер рейтинга) и 24-летний представитель США Тейлор Фритц (20-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Фритца в трёх сетах – 7:6 (7:5), 3:6, 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 59 минут.

На счету Фритца – 14 подач навылет, четыре двойные ошибки и 2 из 10 (20%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – семь эйсов, пять двойных ошибок и один из трёх (33%) удачных брейков.

В полуфинале турнира Фритц встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который ранее уверенно обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 7:5, 6:2.