Саккари вышла в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где встретится со Свёнтек

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся второй полуфинальный матч одноимённого турнира серии «Мастерс», в котором сошлись испанка Паула Бадоса (7-й номер рейтинга) и представительница Греции Мария Саккари (6-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Саккари – 6:2, 4:6, 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 49 минут.

На счету Саккари три подачи навылет, три двойные ошибки и 7 из 11 (64%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, семь двойных ошибок и 4 из 9 (44%) удачных брейка.

Таким образом, Саккари встретится в финале турнира с польской теннисисткой Игой Свёнтек (4-й номер рейтинга). Матч пройдёт завтра, в воскресенье, 20 марта.