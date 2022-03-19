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Саккари вышла в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где встретится со Свёнтек

Саккари вышла в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где встретится со Свёнтек
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся второй полуфинальный матч одноимённого турнира серии «Мастерс», в котором сошлись испанка Паула Бадоса (7-й номер рейтинга) и представительница Греции Мария Саккари (6-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Саккари – 6:2, 4:6, 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 49 минут.

На счету Саккари три подачи навылет, три двойные ошибки и 7 из 11 (64%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, семь двойных ошибок и 4 из 9 (44%) удачных брейка.

Таким образом, Саккари встретится в финале турнира с польской теннисисткой Игой Свёнтек (4-й номер рейтинга). Матч пройдёт завтра, в воскресенье, 20 марта.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
19 марта 2022, суббота. 06:15 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		4 6
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Комментарии
Новости. Теннис
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