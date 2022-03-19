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Андрей Рублёв: до моего послания на камере я получал много негативных сообщений

Андрей Рублёв: до моего послания на камере я получал много негативных сообщений
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Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о последствиях того, что он написал на телекамере «Нет войне, пожалуйста» во время турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«До того, как я написал это на камере, я получал много негативных сообщений. Когда всё только начиналось в мире, я получал много плохих сообщений.

Даже не думал, что столько людей увидят это, или это уйдёт куда-то дальше, или что-то в этом роде. Я просто написал то, что чувствовал в тот момент. Это было так.

Это каким-то образом набрало 22 млн просмотров. Думаю, что я был одним из первых спортсменов в мире, которые заявили об этом. В итоге, да, все сообщения, которые я получал после, почти на 100% были положительными, типа «Спасибо» и тому подобное», — приводит слова Рублёва пресс-служба «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

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