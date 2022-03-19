Рублёв — о Надале: с ним никогда не знаешь наверняка. Он может сотворить всё что угодно

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв оценил форму 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля на старте сезона-2022. 35-летний Надаль выиграл 19 матчей подряд.
«Я не знаю. Рафа – лучший игрок в истории. Он может сделать всё что угодно. Иногда лучше просто сесть, посмотреть и насладиться (улыбается).
Посмотрим. В прошлом году многие ожидали, что он сыграет на US Open. Но он внезапно снялся и закончил сезон. Теперь он вернулся, выиграл турнир «Большого шлема» и играет здесь, а потом начнёт грунтовый сезон. С ним никогда не знаешь наверняка. Но он может сотворить всё что угодно», — приводит слова Рублёва пресс-служба «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
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