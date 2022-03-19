Собкин высказался о возможном финале Рублёва с Надалем на турнире в Индиан-Уэллсе

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал выход Андрея Рублёва в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В четвертьфинале Рублёв (7) со счётом 7:5, 6:2 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (33).

«Из всех оставшихся участников, Фритц, пожалуй, самый лучший соперник для Рублёва в полуфинале. Понятно, что в любом случае в полуфинале просто так спортсмен быть не может, любой противник будет опасен. Что касается Андрея, первый сет с Димитровым был достаточно нервным и напряжённым, Димитров играл довольно неплохо. Второй сет был поспокойнее, Рублёв играл чуть лучше.

Я смотрю на всё достаточно оптимистично. Насчёт выводов о финале Рублёва с Надалем я бы пока подождал. Алькарас тоже сильный теннисист, поэтому я бы не стал так категорично говорить о победе Надаля», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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