Собкин высказался о возможном финале Рублёва с Надалем на турнире в Индиан-Уэллсе

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал выход Андрея Рублёва в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В четвертьфинале Рублёв (7) со счётом 7:5, 6:2 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (33).
«Из всех оставшихся участников, Фритц, пожалуй, самый лучший соперник для Рублёва в полуфинале. Понятно, что в любом случае в полуфинале просто так спортсмен быть не может, любой противник будет опасен. Что касается Андрея, первый сет с Димитровым был достаточно нервным и напряжённым, Димитров играл довольно неплохо. Второй сет был поспокойнее, Рублёв играл чуть лучше.
Я смотрю на всё достаточно оптимистично. Насчёт выводов о финале Рублёва с Надалем я бы пока подождал. Алькарас тоже сильный теннисист, поэтому я бы не стал так категорично говорить о победе Надаля», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 19 марта 2022
-
12:09
-
12:01
-
11:58
-
11:47
-
11:39
-
11:33
-
11:21
-
11:03
-
10:58
-
10:45
-
10:28
-
10:28
-
10:16
-
08:12
-
06:18
-
02:08
-
00:34
- 18 марта 2022
-
23:43
-
16:31
-
15:03
-
13:40
-
12:04
-
12:00
-
11:34
-
11:30
-
10:58
-
10:56
-
10:49
-
10:11
-
09:58
-
09:25
-
09:04
-
08:30
-
07:42
-
07:37