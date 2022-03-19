Кирьос — на вопрос о скандале с болбоем: это то, что вы хотите узнать после боя с Надалем?

Австралийский теннисист Ник Кирьос эмоционально отреагировал на вопрос об инциденте во время четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
По ходу матча Кирьос швырнул ракетку, едва не попав в болбоя. После этого его освистали фанаты.
«Что бы вы хотели услышать от меня по этому поводу? Было ли это в моих намерениях? Нет. Я просто бросил ракетку. Бросал ли я ракетку рядом с ним? Она приземлилась в метре от моей ноги, заскользила и чуть не ударила его. Я человек. Такие вещи случаются. Очевидно, что это был не очень удачный отскок. Думаю, я проделал бы это ещё миллион раз и всё было бы по-другому.
Что вы хотите, чтобы я сказал? Это было в трёх метрах от ребёнка. Это именно тот вопрос, который вы хотите задать после трёхчасового боя с Надалем? Это то, с чем ты пришёл сюда?» — приводит слова Кирьоса пресс-служба турнира.
- 19 марта 2022
-
12:09
-
12:01
-
11:58
-
11:47
-
11:39
-
11:33
-
11:21
-
11:03
-
10:58
-
10:45
-
10:28
-
10:28
-
10:16
-
08:12
-
06:18
-
02:08
-
00:34
- 18 марта 2022
-
23:43
-
16:31
-
15:03
-
13:40
-
12:04
-
12:00
-
11:34
-
11:30
-
10:58
-
10:56
-
10:49
-
10:11
-
09:58
-
09:25
-
09:04
-
08:30
-
07:42
-
07:37