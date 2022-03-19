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Кирьос — на вопрос о скандале с болбоем: это то, что вы хотите узнать после боя с Надалем?

Кирьос — на вопрос о скандале с болбоем: это то, что вы хотите узнать после боя с Надалем?
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Австралийский теннисист Ник Кирьос эмоционально отреагировал на вопрос об инциденте во время четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

По ходу матча Кирьос швырнул ракетку, едва не попав в болбоя. После этого его освистали фанаты.

«Что бы вы хотели услышать от меня по этому поводу? Было ли это в моих намерениях? Нет. Я просто бросил ракетку. Бросал ли я ракетку рядом с ним? Она приземлилась в метре от моей ноги, заскользила и чуть не ударила его. Я человек. Такие вещи случаются. Очевидно, что это был не очень удачный отскок. Думаю, я проделал бы это ещё миллион раз и всё было бы по-другому.

Что вы хотите, чтобы я сказал? Это было в трёх метрах от ребёнка. Это именно тот вопрос, который вы хотите задать после трёхчасового боя с Надалем? Это то, с чем ты пришёл сюда?» — приводит слова Кирьоса пресс-служба турнира.

Неужели это всё ради телешоу? Кирьос устроил сразу несколько скандалов в матче с Надалем Неужели это всё ради телешоу? Кирьос устроил сразу несколько скандалов в матче с Надалем
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