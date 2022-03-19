«Это не похоже на поступок Зверева». Кирьос — о том, что напугал болбоя в Индиан-Уэллсе

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел из себя после слов журналиста о том, что он напугал ребёнка во время четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

По ходу встречи Кирьос швырнул ракетку, едва не попав в болбоя. После этого его освистали фанаты.

«Да, он уклонился. Да, он ещё ребёнок. Он пригнулся. Он пригнулся. Иисус. Всё в порядке.

Если ты (журналисту) пришёл сюда, чтобы спросить меня об этом, то мальчика это не задело. Это был несчастный случай. Это определённо не похоже не поступок Зверева. Это была полная случайность. К счастью, я его не ударил. Это не входило в мои намерения. Так что, к счастью, с болбоем всё в порядке.

Отличный вопрос, однако. Невиданная гадость. Поздравляю, чувак (хлопает в ладоши)», — приводит слова Кирьоса пресс-служба «Мастерса».

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