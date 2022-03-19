Камельзон: у Рублёва как никогда пошла игра. Есть все шансы выиграть Индиан-Уэллс

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выход Андрея Рублёва в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В четвертьфинале Рублёв (7) со счётом 7:5, 6:2 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (33). За место в финале Андрей поборется с американцем Тейлором Фритцем (20).

«Рублёв молодец. В тяжёлой обстановке справляется, видно, что у него пошла игра наконец-то, как никогда пошла. У него есть все шансы выиграть этот «Мастерс». Андрей хорошо идёт.

Если в финале будет Надаль, то у Рублёва наконец-то появился шанс его обыграть на харде. Это очень крутая возможность. А что Андрею терять?» — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.