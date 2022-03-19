Расписание полуфиналов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с участием Рублёва и Надаля

Стало известно время начала полуфинальных матчей в рамках «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, в первом полуфинале дня седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сразится с 20-м номером мирового рейтинга, американцем Тейлором Фритцем. Их матч начнётся сегодня, 19 марта, не ранее 23:00 по московскому времени.

Во второй полуфинальной встрече сойдутся испанские теннисисты. Четвёртая ракетка мира Рафаэль Надаль попробует продлить свою победную серию (19-0) в матче с 18-летним Карлосом Алькарасом Гарфией. Отметим, что Алькарас также сейчас имеет победную серию — 10 матчей кряду. Матч между испанцами стартует сразу после игры Рублёва и Фритца.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится в воскресенье, 20 марта.