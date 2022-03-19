Расписание полуфиналов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с участием Рублёва и Надаля
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Стало известно время начала полуфинальных матчей в рамках «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
Напомним, в первом полуфинале дня седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сразится с 20-м номером мирового рейтинга, американцем Тейлором Фритцем. Их матч начнётся сегодня, 19 марта, не ранее 23:00 по московскому времени.
Во второй полуфинальной встрече сойдутся испанские теннисисты. Четвёртая ракетка мира Рафаэль Надаль попробует продлить свою победную серию (19-0) в матче с 18-летним Карлосом Алькарасом Гарфией. Отметим, что Алькарас также сейчас имеет победную серию — 10 матчей кряду. Матч между испанцами стартует сразу после игры Рублёва и Фритца.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится в воскресенье, 20 марта.
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