Тарпищев отреагировал на выход Рублёва в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Андрея Рублёва в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В четвертьфинале Рублёв (7) со счётом 7:5, 6:2 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (33). За место в финале Андрей поборется с американцем Тейлором Фритцем (20).
«Рублёв очень быстро играет, а Димитров комбинационный игрок, много даёт резанных. Андрей не дал ему дышать, не дал Григору созидать. В итоге болгарину пришлось играть в более простой для себя теннис.
В матче с Фритцем решит вопрос подачи, потому что американец играет быстро. Если Рублёв справится с подачей, то должен выходить в финал», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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