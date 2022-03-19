Тарпищев: если Рублёв выйдет в финал Индиан-Уэллса, то удобнее будет сыграть с Надалем

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о возможном финале Андрея Рублёва с Рафаэлем Надалем на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Что касается финала, то во втором полуфинале будет равный матч. Алькарас может и обыграть Надаля, стиль у них похожий. Для Рублёва, пожалуй, Надаль даже будет поудобнее. Потому что в таком случае будет нечего терять, можно будет играть раскрепощённо. А Алькарас ещё не до конца изучен», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в четвертьфинале Рублёв (7) со счётом 7:5, 6:2 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (33). За место в финале Андрей поборется с американцем Тейлором Фритцем (20).