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Тарпищев: если Рублёв выйдет в финал Индиан-Уэллса, то удобнее будет сыграть с Надалем

Тарпищев: если Рублёв выйдет в финал Индиан-Уэллса, то удобнее будет сыграть с Надалем
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о возможном финале Андрея Рублёва с Рафаэлем Надалем на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Что касается финала, то во втором полуфинале будет равный матч. Алькарас может и обыграть Надаля, стиль у них похожий. Для Рублёва, пожалуй, Надаль даже будет поудобнее. Потому что в таком случае будет нечего терять, можно будет играть раскрепощённо. А Алькарас ещё не до конца изучен», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в четвертьфинале Рублёв (7) со счётом 7:5, 6:2 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (33). За место в финале Андрей поборется с американцем Тейлором Фритцем (20).

Чёртова дюжина Андрея Рублёва. Он продлил победную серию и вышел в 1/2 финала «Мастерса» Чёртова дюжина Андрея Рублёва. Он продлил победную серию и вышел в 1/2 финала «Мастерса»
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