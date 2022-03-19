Саккари высказалась о выходе в финал женского турнира в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Шестая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари высказалась о выходе в финал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
«Я очень волновалась перед матчем, потому что Бадоса играет не так, как другие девушки. У неё мощный стиль. Ей точно нравится этот турнир, так как она выиграла его полгода назад. Тем не менее я не переставала верить в свои силы.
Буду предельно честна: я никогда не задумывалась о серии поражений в полуфиналах. Многие говорили мне о полуфиналах и о том, что я не могла преодолеть эту преграду. Но я никогда об этом не задумывалась, потому что всегда была очень уверена в себе и верила, что скоро поборю это. Видимо, это сработало», — приводит слова Саккари официальный сайт WTA.
Комментарии
- 19 марта 2022
-
13:13
-
12:58
-
12:40
-
12:09
-
12:01
-
11:58
-
11:47
-
11:39
-
11:33
-
11:21
-
11:03
-
10:58
-
10:45
-
10:28
-
10:28
-
10:16
-
08:12
-
06:18
-
02:08
-
00:34
- 18 марта 2022
-
23:43
-
16:31
-
15:03
-
13:40
-
12:04
-
12:00
-
11:34
-
11:30
-
10:58
-
10:56
-
10:49
-
10:11
-
09:58
-
09:25
-
09:04
Партнерский контент