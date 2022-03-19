Саккари высказалась о выходе в финал женского турнира в Индиан-Уэллсе

Шестая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари высказалась о выходе в финал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Я очень волновалась перед матчем, потому что Бадоса играет не так, как другие девушки. У неё мощный стиль. Ей точно нравится этот турнир, так как она выиграла его полгода назад. Тем не менее я не переставала верить в свои силы.

Буду предельно честна: я никогда не задумывалась о серии поражений в полуфиналах. Многие говорили мне о полуфиналах и о том, что я не могла преодолеть эту преграду. Но я никогда об этом не задумывалась, потому что всегда была очень уверена в себе и верила, что скоро поборю это. Видимо, это сработало», — приводит слова Саккари официальный сайт WTA.