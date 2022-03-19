«Это было невероятно высокомерно с его стороны». Эксперт — о деле Джоковича в Австралии

Известный теннисный журналист Питер Бодо высказался о проблемах серба Новака Джоковича с получением визы в Австралию для участия в январском Australian Open.

«Что меня действительно беспокоило в том, что произошло в Австралии — это то, как он проделал несколько забавных трюков. В австралийской саге было не так много героев, но я думаю, что всё это было невероятно высокомерным с его стороны. Это был настоящий провал в его карьере.

Теперь он показал, что готов заплатить цену за то, чтобы не играть. А ведь это является довольно большой ценой. Он просто собирается подождать, и, возможно, Новак действительно сможет выиграть эту битву.

Я думаю, что это конец игры. Если они отменят правила вакцинации, то Джокович не представляет угрозы. Но правила действительно всегда должны работать», — приводит слова Бодо Tennis World USA со ссылкой на подкаст с Патриком Макинроем.