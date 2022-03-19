Действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе пожаловался на то, что играл на пятом корте

12-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри после поражения от испанца Карлоса Алькараса Гарфии в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) высказался о расписании турнира. Британец начал свои матчи на турнире на корте №5, хотя он является действующим чемпионом турнира.

«Было очень классно здесь играть, но в первый день меня немного разочаровало расписание. Думаю, это было чуть-чуть неуважительно. В остальном всё было замечательно, мне понравилось. Здорово, что болельщики вернулись, трибуны были полностью заполнены, и атмосфера отличная.

Говорил ли с кем-то о расписании. Нет, ни с кем. Что есть, то есть, ничего не поделаешь. Но я продолжал играть на турнире, и мне было интересно. Бадоса все свои матчи провела на корте №1, я – только последние два. У женщин многие сеяные уже не играли, и, конечно, расписание в моей части сетки было перегружено, но, по крайней мере, можно было дать мне два-три матча. На любом другом турнире это было бы нормально, но сейчас было немного обидно. Но что есть, то есть. Все корты одинаковые, и всё было хорошо», — приводит слова Норри журналист Бен Ротенберг у себя в «твиттере».