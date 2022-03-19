Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Директор «Мастерса» в Канаде рассказал, сможет ли Джокович принять участие в турнире

Директор «Мастерса» в Канаде рассказал, сможет ли Джокович принять участие в турнире
Комментарии

Юджин Лапьер, директор «Мастерса» в Монреале (Канада), оценил возможность участия непривитого Новака Джоковича в грядущем турнире. Соревнования пройдут с 7 по 14 августа.

Джокович пропускает турниры в США, в частности «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Новак не смог въехать на территорию Штатов, так как законодательство страны запрещает въезд не привитым от коронавируса авиапутешественникам. Уже анонсировано, что серб сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 10 по 17 апреля.

«Мы действительно пока не спешим утверждать регламент соревнований. Мы предполагаем, что в этом вопросе ещё произойдут изменения, ситуация может улучшиться или ухудшиться, или что-то ещё. В данный момент Новак не может приехать в Канаду и принять участие в турнире. Мы пока ждём», — приводит слова Лапьера We Love Tennis.

Новак Джокович теряет титулы и деньги! За 10 дней серб лишился уже двух спонсоров Новак Джокович теряет титулы и деньги! За 10 дней серб лишился уже двух спонсоров
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022