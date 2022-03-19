Рублёв оценил соперника, с которым сразится за выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв поделился мыслями о своём сопернике в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). За путёвку в финал Рублёв сразится с американцем Тейлором Фритцем (20).

В четвертьфинальном поединке седьмой сеяный Рублёв уверенно обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (33) со счётом 7:5, 6:2.

«Он отличный игрок, талантливый. Он выиграл много классных матчей. У него есть потрясающая подача. Хорошие, сильные удары. Особенно здесь, на харде, его стилю игры он очень подходит.

Он хочет попасть в топ-10? Почему нет? У него большой потенциал. Только то, как сильно он подаёт, уже является его огромным преимуществом», — приводит слова Рублёва пресс-служба «Мастерса».

Отметим, что Рублёв – единственный россиянин, оставшийся как в мужской, так и в женской сетках турнира.