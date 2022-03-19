«Самый сложный матч за две недели». Свёнтек — о победе над Халеп

Четвёртая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп в полуфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (7:6 (8:6), 6:4).
«Это был мой самый сложный матч. Хотя за две предыдущие недели я иногда проигрывала в первом сете, всё равно оставалось ощущение, что я лучше, чем сегодня, контролирую ход матча.
Сегодня пришлось отыгрывать несколько брейков, так что, думаю, психологически это был самый сложный матч. Камбэк на тай-брейке, конечно, тоже отнял много сил. Наверное, если бы я была зрителем, я бы сказала, что этот матч был самым интересным», — приводит слова Свёнтек официальный сайт WTA.
В финале турнира в Индиан-Уэллсе Свёнтек сыграет с представительницей Греции Марией Саккари (6), которая в другом полуфинале оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы. Их матч состоится завтра, 20 марта.
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