Роджер Федерер показал первые тренировки с ракеткой после операции на колене

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер показал первые тренировки с ракеткой после третьей операции на колене.



В начале марта Федерер сообщил, что восстановился после двух месяцев передвижения на костылях. Хорошие результаты МРТ вселили в него оптимизм, и он планирует вернуться на корт в конце лета или начале осени. Также Федерер подтвердил, что примет участие в выставочном командном турнире Кубок Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) 23-25 сентября.

Федерер — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» и шестикратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призёр (2012) в одиночном разряде.