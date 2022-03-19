Роджер Федерер показал первые тренировки с ракеткой после операции на колене
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Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер показал первые тренировки с ракеткой после третьей операции на колене.
В начале марта Федерер сообщил, что восстановился после двух месяцев передвижения на костылях. Хорошие результаты МРТ вселили в него оптимизм, и он планирует вернуться на корт в конце лета или начале осени. Также Федерер подтвердил, что примет участие в выставочном командном турнире Кубок Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) 23-25 сентября.
Федерер — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» и шестикратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призёр (2012) в одиночном разряде.
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