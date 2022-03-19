Имя Марии Шараповой фигурирует в деле о мошенничестве в Индии

В Индии начато расследование по делу о мошенничестве с недвижимостью, среди фигурантов которого известные спортсмены — теннисистка Мария Шарапова и автогонщик Михаэль Шумахер, сообщает Indian Express.
Местная жительница Шафали Агарвал обвинила в мошенничестве застройщиков, которые обещали построить элитный жилой комплекс, но за семь лет обещаний так и не сделали этого. Агарвал и её муж оплатили бронирование будущей квартиры и теперь требуют вернуть им деньги и компенсировать ущерб.
Шарапова и Шумахер были частью рекламной кампании жилого комплекса. Фото теннисистки было на всех брошюрах и листовках. Она лично приезжала в Индию, встречалась с будущими жителями дома, обещала построить теннисную академию на территории жилищного комплекса. Агарвал утверждает, что именно имя теннисистки привлекло её внимание к проекту.
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