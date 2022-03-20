Фритц прокомментировал победу над Рублёвым в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Сегодня я определённо провёл свой лучший матч на турнире. Я был намного агрессивнее и намного увереннее в своих ударах, в то время как в других матчах я, возможно, играл немного осторожнее. Я действительно пытался донести это до Рублёва и навязать свою игру сегодня. Это удивительно. Поддержка, которую я получил сегодня от болельщиков, была потрясающей, и они действительно подтолкнули меня вперёд. Я бы не смог этого сделать, если бы у меня не было здесь всей этой поддержки, так что спасибо вам», — приводит слова Фритца официальный сайт ATP.

В финале турнира Фритц встретится с победителем пары Карлос Алькарас – Рафаэль Надаль.