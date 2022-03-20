Рафаэль Надаль побил рекорд Роджера Федерера по количеству побед на открытых кортах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в полуфинальной стадии турнира в Индиан-Уэллсе обыграл соотечественника, Карлоса Алькараса, и побил рекорд по количеству побед на открытых кортах.
Продолжительность встречи составила 3 часа 12 минут. Счёт по сетам – 6:4, 4:6, 6:3. В финале турнира Надаль встретится с представителем США Тейлором Фритцем, который обыграл россиянина Андрея Рублёва. Встреча состоится 21 марта в 01:00 мск.
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» (ТБШ), Рафаэль Надаль, одержав 954-ю победу в матчах на открытых кортах превзошёл историческое достижение 20-кратного победителя ТБШ, швейцарца Роджера Федерера, которому удалось обыграть соперников за пределами залов 953 раза. Третьим по этому показателю идёт другой 20-кратный чемпион ТБШ, серб Новак Джокович — На его счету 824 победы.
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