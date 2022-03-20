Андрей Рублёв прокомментировал поражение в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв прокомментировал поражение от американца Тейлора Фритца в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Фритца.
«Я надеюсь, что смогу вынести опыт, усвоить урок, как и после каждого поражения. Это поможет мне совершенствоваться.
Что касается игры Тейлора, то она улучшается во всех компонентах. Он действительно очень хорош. Как я уже говорил, у него очень мощная подача, которая даёт ему преимущество. Вдобавок ко всему он хорошо бьёт с обеих рук: как с форхенда, так и с бэкхенда. Если ему удаётся контролировать мяч, он бьёт очень сильно и с хорошим процентом попадания.
Трудно играть с теннисистом, который очень солидно и агрессивно бьёт с обеих сторон. Для этого необходимо повышать свой уровень. Просто перебрасывать мяч не получится, это не принесёт победы», — приводит слова Рублёва пресс-служба «Мастерса».
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