Рафаэль Надаль впервые с августа 2021 года вернётся в топ-3 рейтинга ATP

21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль станет третьей ракеткой мира завтра, 21 марта.
Последний день, когда Надаль был в топ-3 рейтинга ATP — это 8-е августа 2021 года. 9-го августа его обошёл представитель Греции Стефанос Циципас.
Отметим, что Надаль по очкам точно обойдёт представителя Германии Александра Зверева (7025), который вылетел во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Помимо Надаля свои позиции в рейтинге улучшат его соотечественник Карлос Алькарас Гарфия и американец Тейлор Фритц. Алькарас, дошедший до полуфинала «Мастерса» и проигравший Надалю, с 19-го места переместится на 16-е. Фритц, обыгравший в полуфинале россиянина Андрея Рублёва, поднимется, как минимум, на 15-ю позицию.
Напомним, в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе сразятся Рафаэль Надаль и Тейлор Фритц.
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