Алькарас: в первой игре Надаль уничтожил меня, сегодня мы играли третий сет. Я счастлив

19-я ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия прокомментировал поражение в полуфинальном матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) с Рафаэлем Надалем.
«Это был тяжелый матч. Но да, я играл против Рафы. Думаю, в этот раз встреча получилась близкой. В нашей первой игре он уничтожил меня. Сейчас мы играли третий сет. Я действительно счастлив.
Во втором сете было сильно ветрено. Мы выживали. Думаю, что это был вообще не теннисный матч во втором сете.
В первом сете мне нужно было быть более спокойным. Я играл очень нервно. Но да, я учусь на этом. Я имею в виду, что в следующий раз я буду играть более спокойно, более расслабленно. Если ты играешь с Рафой, ты должен быть спокоен, ты должен хорошо думать в трудные моменты. Вот чему я научился в этом матче.
Самый позитивный мой матч, несмотря на то, что я проиграл? Да. Пару раз, когда я проигрывал розыгрыш, я немного улыбался невероятным ударам от Рафы. Они мне нравились. Я наслаждался матчем, хотя и проиграл (улыбается)», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
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