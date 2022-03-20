Рафаэль Надаль продлил победную серию до 20 матчей

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал 20-ю победу подряд в сезоне 2022.
Ранее Надаль (4) вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в полуфинале обыграв 18-летнего соотечественника Карлоса Алькараса (19) со счётом 6:4, 4:6, 6:3. За 92-й титул в карьере Рафаэль сразится с американцем Тейлором Фритцем (20), который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва (7).
35-летний Надаль пока выиграл все турниры, в которых участвовал в текущем сезоне – турнир категории ATP-250 в Мельбурне (Австралия), Открытый чемпионат Австралии и турнир ATP-500 в Акапулько (Мексика). В числе прочих в его активе две победы над россиянином Даниилом Медведевым (1-й номер рейтинга) и одна — над итальянцем Маттео Берреттини (6-й номер рейтинга).
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