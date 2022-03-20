Видеообзор полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе между Андреем Рублёвым и Тейлором Фритцем

Сегодня, 20 марта, в американском Индиан-Уэллсе завершился полуфинальный матч одноимённого «Мастерса», в котором 7-я ракетка мира Андрей Рублёв встречался с 20-м номером мирового рейтинга Тейлором Фритцем. Россиянин уступил представителю США со счётом 5:7, 4:6 и не смог продлить победную серию до 14-ти матчей подряд.
Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Рублёв сделал 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету американца 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 11.
В финале турнира Тейлор Фритц сыграет с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. Испанец во втором полуфинале обыграл своего соотечественника Карлоса Алькараса Гарфию в трёх сетах (6:4, 4:6, 6:3).
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