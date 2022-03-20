Тарпищев прокомментировал поражение Рублёва в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение седьмой ракетки мира Андрея Рублёва в полуфинале турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Россиянин уступил представителю США Тейлору Фритцу со счётом 5:7, 4:6 и не смог пробиться в финал.

«Андрей перешёл пик формы, чуть хуже подавал первую подачу. Фритц играл длиннее, за счёт чего имел преимущество. Плюс не хватило удачи, когда у Андрея был брейк-пойнт при 4:4 во второй партии. Чуть-чуть не попал, если бы попал и перевёл в третий сет, то выиграл бы. А так, считаю, сыграл турнир на хорошем уровне. Ничего страшного не случилось», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.