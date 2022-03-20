Камельзон о поражении Рублёва: стал отвлекаться на посторонние вещи. Это главная проблема

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение седьмой ракетки мира Андрея Рублёва в полуфинале турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Россиянин уступил представителю США Тейлору Фритцу со счётом 5:7, 4:6 и не смог пробиться в финал.

«Фритц умеет играть в теннис, он это часто показывает. Молодой и очень интересный человек, с хорошими манерами и классной игрой. Один из сильнейших теннисистов в мире. Зритель был на его стороне, так как поддерживали своего.

Игра была равная, Рублёв хорошо держался. Андрей потерял внимание, стал отвлекаться на посторонние вещи. Это была главная проблема, хотя играет он сейчас хорошо», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.