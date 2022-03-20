«Нам будет тяжело придерживаться этой линии». Вудбридж – о допуске российских теннисистов

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж ответил, возможно ли отстранение российских теннисистов от международных турниров.

«Это очень скользкая и опасная почва. Мы все знаем, что у них семьи в России, ведь они родом оттуда. Понятно, что они не хотят быть на другой стороне, потому что их семьи могут заплатить за это. Это действительно опасная территория, мы должны быть чуткими к ним.

Теннис – индивидуальный вид спорта. Полагаю, мы позволим им играть. Андрей Рублёв, к примеру, на этой неделе вышел в полуфинал. Нам действительно будет тяжело придерживаться этой линии.

Многие из них (российских теннисистов) не живут в своей стране… Я тоже, к примеру, в течение 11 лет жил в США. Я думаю, мы должны решить так: давайте посмотрим, что будет происходить в ближайшие месяцы, тогда мы сможем принять лучшее решение», — приводит слова Вудбриджа Wide World of Sports.

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