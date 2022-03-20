Андрей Рублёв обратился к болельщикам после поражения в полуфинале Индиан-Уэллса

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обратился к болельщикам после поражения от американца Тейлора Фритца в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Фритца.

За титул в Индиан-Уэллсе Фритц сразится с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем (4).

«Большое вам спасибо за поддержку во время Индиан-Уэллса, это очень много значит для меня. Я рад продолжать совершенствоваться и стремлюсь показать лучшие результаты в Майами», — написал Рублёв в своём «твиттере».

Американская часть тура продолжится турниром серии «Мастерс» в Майами, который пройдёт с 23 марта по 3 апреля. Его действующим чемпионом является польский теннисист Хуберт Хуркач.