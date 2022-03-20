Ольховский считает, что Рублёв не должен был проигрывать Фритцу в двух сетах

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение седьмой ракетки мира Андрея Рублёва в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
Напомним, Рублёв (7) со счётом 5:7, 4:6 уступил представителю США Тейлору Фритцу (20).
«На мой взгляд, Фритц действительно сейчас хорошо играет, и он показал отличный теннис. Американец был достаточно активен и сыграл на высоте — это в первую очередь его заслуга. Однако Рублёв точно не должен был проигрывать Фритцу в двух сетах. Я не ожидал такого исхода. Возможно, Андрей был недостаточно активен в некоторых моментах.
Не думаю, что шанс выйти в финал и выиграть турнир давил на Рублёва. Отсутствие соотечественников тоже не могло оказывать давления», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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